Тестовый матч на стадионе в Саранске посетит 10 тысяч человек

Министр целевых программ Республики Мордовия Алексей Меркушкин заявил, что первый тестовый матч на стадионе в Сарнанске посетит 10 тысяч человек. Напомним, что 21 апреля на "Мордовия Арене" "Мордовия" примет ижевский "Зенит" в рамках 20-го тура ПФЛ.

- Тестовые матчи позволят нам проверить стадион, полностью протестировать его функциональность, - цитирует официальный сайт чемпионата мира по футболу FIFA в России Меркушкина. - Загрузку стадиона необходимо увеличивать постепенно, поэтому 21 апреля трибуны посетят 10 тысяч зрителей, 4 мая – 20 тысяч, 16 мая – 44 тысячи. По итогам матчей мы очень ждем обратной связи от болельщиков. Каждый зритель может сообщить организаторам о том, что его не устроило. Полученную информацию мы соберем воедино, обработаем и постараемся устранить все существующие недочеты.

На стадионе "Мордовия Арена" пройдет четыре матча группового этапа чемпионата мира-2018: Перу – Дания, Колумбия – Япония, Иран – Португалия и Панама – Тунис.

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь