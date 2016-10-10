"Текстильщик" разгромил клуб Комбаровых и сравнялся с ним по очкам

В матче 12-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ "Текстильщик" крупно победил "Домодедово". Клуб братьев Комбаровых упустил возможность сократить отставание от лидирующего питерского "Динамо", а ивановцы сравнялись с ним и "Долгопрудным" по очкам.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

12-й тур

"Солярис" (Москва) - "Динамо-2" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Барсов, 7 (1:0). Барсов, 54 (2:0).

"Текстильщик" (Иваново) - "Домодедово" (Москва) - 3:0 (1:0)

Голы: Костин, 7 (1:0). Рыжаков, 84 (2:0). Попов, 90 (3:0).

Удаление: Большаков (Д), 70.

"Псков-747" (Псков) - "Спартак" (Кострома) - 1:0 (0:0)

Гол: Шишаев, 58.

Удаления: Поляков (П), 75. Недогода (С), 90.