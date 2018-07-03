"Сызрань" не будет сниматься с первенства ПФЛ

ФК "Сызрань-2003" объявил на своем официальном сайте о том, что команда продолжит выступление в первенстве ПФЛ и Кубке России в следующем сезоне. Ранее клуб объявлял о прекращении существования.

– Решение руководства ФК "Сызрань-2003" не подавать заявку на участие в первенстве России по футболу среди команд ПФЛ в сезоне 2018-2019гг. было в большей степени скоропостижным, эмоциональным и преждевременным, что в свою очередь ввело в заблуждение болельщиков команды и всю футбольную общественность, которая на протяжении 15 лет следит за судьбой клуба, – говорится в новом заявлении клуба.