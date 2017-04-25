"Сызрань-2003" выиграла у кировского "Динамо"

"Сызрань-2003" обыграла кировское "Динамо" в матче 20-го тура первенства ФНЛ в группе "Урал-Поволжье". Победившая сегодня команда идет на 6-м месте в турнирной таблице, а проигравшая - на последнем.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Урал-Приволжье"
20-й тур
"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Динамо" (Киров) - 2:0 (1:0)
Голы: Пьянченко, 15 (1:0). Мотов, 87 (2:0).
Судья: Шишкин (Ижевск).
25 апреля. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/uralpovolg/