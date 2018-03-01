Спортивный директор "Ангушта": "Договорной матч со "Спартаком" из Нальчика? Бред какой-то!"

Спортивный директор "Ангушта" Руслан Аспиев резко отреагировал на информацию о том, что товарищеский матч его команды с нальчикским "Спартаком" (2:2), который состоялся 27 февраля, носил договорной характер.
В четверг телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что организация по борьбе с договорными матчами Federbet начала расследование в отношении этой встречи. По данным канала, организация обратила внимание на аномально большое количество ставок на победу спартаковцев в первом тайме, который в итоге завершился в их пользу со счетом 2:0.
– Европейская организация Federbet подозревает, что матч между нальчикским "Спартаком" и "Ангуштом" был договорным. Вы в курсе, что инициировано расследование? – вопрос Аспиеву.
– Бред какой-то! Не слышал. Что это за организация?
– По борьбе с договорными играми.
– Первый раз слышу о такой. Уму непостижимо, как такое можно было подумать.
– Federbet ссылается на то, что поступило большое количество ставок на победу "Спартака" в первом тайме.
– Никогда не следил за этим. Я в шоке, что нас в таком обвиняют.
"Спартак" из Нальчика выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в зоне "Юг" и занимает девятое место в турнирной таблице с 25-ю очками. "Ангушт" играет в той же зоне и располагается на двенадцатой строчке. (Павел ГУРЕВИЧ)
wako28
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:19 1 марта
баламошка
Думали, шта признается сразу или шта?!)) Великие детективы.
17:07 1 марта