12:01 | Футбол — ПФЛ

СМИ: Еленцева сменит Тукманова на посту президента "Торпедо"

6

Директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева станет новым президентом "Торпедо". На этом посту она заменит Александра Тукманова, который занимал должность с января 2007 года по июль 2008-го и с апреля 2009 года.

"Елена Еленцева станет новым президентом футбольного клуба "Торпедо", она заменит на этом посту Александра Тукманова. Технически смена президента клуба произойдет до конца 2017 года", – цитирует ТАСС пресс-службу концерна "Россиума".

Ранее стало известно о том, что российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем клуба. При этом концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для "Торпедо". Стадион будет реконструрован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличено до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.

 
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4652102

6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

bet7

Прогнозы футбольных матчей www.moistavki.ru

12:56

konoval

КолобокКолобков------------------------------------Будем посмотреть.

12:20

КолобокКолобков

konoval____лучше Тукманова будет любая баба

12:17

КолобокКолобков

Хорошая новость! Надеюсь на этот раз всё получится, а то этот бедный стадион "реконструируют" уже лет 20...

12:17

konoval

Ха! Пример Смородской никого ничему не научил. Прощай, Торпедо.

12:16

баламошка

Пусть Торпэдо восстанет из мёртвых.

12:07