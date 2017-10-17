СМИ: Еленцева сменит Тукманова на посту президента "Торпедо"

Директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева станет новым президентом "Торпедо". На этом посту она заменит Александра Тукманова, который занимал должность с января 2007 года по июль 2008-го и с апреля 2009 года.

"Елена Еленцева станет новым президентом футбольного клуба "Торпедо", она заменит на этом посту Александра Тукманова. Технически смена президента клуба произойдет до конца 2017 года", – цитирует ТАСС пресс-службу концерна "Россиума".

Ранее стало известно о том, что российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем клуба. При этом концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для "Торпедо". Стадион будет реконструрован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличено до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.