СМИ: Еленцева сменит Тукманова на посту президента "Торпедо"

Директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева станет новым президентом "Торпедо". На этом посту она заменит Александра Тукманова, который занимал должность с января 2007 года по июль 2008-го и с апреля 2009 года.
"Елена Еленцева станет новым президентом футбольного клуба "Торпедо", она заменит на этом посту Александра Тукманова. Технически смена президента клуба произойдет до конца 2017 года", – цитирует ТАСС пресс-службу концерна "Россиума".
Ранее стало известно о том, что российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем клуба. При этом концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для "Торпедо". Стадион будет реконструрован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличено до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.
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12:56
konoval
КолобокКолобков------------------------------------Будем посмотреть.
12:20
КолобокКолобков
konoval____лучше Тукманова будет любая баба
12:17
КолобокКолобков
Хорошая новость! Надеюсь на этот раз всё получится, а то этот бедный стадион "реконструируют" уже лет 20...
12:17
konoval
Ха! Пример Смородской никого ничему не научил. Прощай, Торпедо.
12:16
баламошка
Пусть Торпэдо восстанет из мёртвых.
12:07