"Смена" победила барнаульское "Динамо" и сохранила лидерство на "Востоке"

"Смена" выиграла у барнаульского "Динамо" в матче группы "Восток" ПФЛ. Клуб из Комсомольска-на-Амуре сохранил лидерство в турнирной таблице.

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Восток

9-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Иртыш" (Омск) - 3:1 (2:0)

Голы: Гаглоев, 15 (1:0). Евстигнеев, 41 (2:0). Бевза, 83 (2:1). Духнов, 89 (3:1).

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Динамо" (Барнаул) - 3:1 (1:1)

Голы: Завьялов, 3 (0:1). Юрченко, 25 (1:1). Юрченко, 83 (2:1). Сергеев, 87 - в свои ворота (3:1).