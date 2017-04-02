"Ротор" разгромил "Биолог-Новокубанск", "Динамо" из Санкт-Петербурга одолело "Динамо-2"

"Ротор" на своем поле разгромил "Биолог-Новокубанск" в матче 21-го тура первенства ПФЛ группы "Юг". В других встречах "Кубань-2" и СКА разошлись миром, "Машук" одолел "Краснодар-2", "Армавир" в гостях выиграл у "Легиона Динамо", а питерское "Динамо" в группе "Запад" с минимальным счетом переиграло "Динамо-2".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Юг"
21-й тур
"Кубань-2" (Краснодар) - СКА (Ростов-на-Дону) - 1:1 (1:1)
Голы: Тюфяков, 30 (1:0). Федоров, 40 (1:1).
Судья: Смирнов (Кисловодск).
02 апреля. Краснодар. Стадион "Труд".
"Черноморец" (Новороссийск) - "Афипс" (Афипский) - 0:2 (0:1)
Голы: Хибаба, 24 (0:1). Хибаба, 88 (0:2).
Судья: Кукуян (Сочи).
02 апреля. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".
"Ротор" (Волгоград) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 6:0 (5:0)
Голы: Жданов, 9 (1:0). Сечин, 26 - с пенальти (2:0). Жданов, 29 - с пенальти (3:0). Халваши, 41 (4:0). Олеников, 45 (5:0). Жданов, 58 (6:0).
Нереализованный пенальти: Халваши (Р), 41 (вратарь)
Судья: Волошин (Смоленск).
02 апреля. Волгоград. Стадион "Зенит".
"Спартак" (Владикавказ) - "Дружба" (Майкоп) - 0:4 (0:2)
Голы: Кажаров, 5 - с пенальти (0:1). Кажаров, 37 (0:2). Делок, 55 (0:3). Плиев, 78 - в свои ворота (0:4).
Нереализованный пенальти: Гатикоев (С), 28 (вратарь)
Предупреждение: Базаев, 20.
Удаление: Базаев (С), 89.
Судья: Кошко (Белореченск).
02 апреля. Владикавказ. Стадион "Республиканский".
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 2:1 (1:0)
Голы: Джатиев, 31 (1:0). Алиев, 80 (2:0). Бутенко, 90+1 (2:1).
Судья: Гуренко (Астрахань).
02 апреля. Пятигорск. Стадион "Центральный".
"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Сочи" (Сочи) - 1:3 (0:2)
Голы: Киселев, 28 (0:1). Сафин, 39 - с пенальти (0:2). Сафин, 67 - с пенальти (0:3). Магомедов, 90+1 (1:3).
Судья: Веселов (Москва).
02 апреля. Ставрополь. Стадион "Динамо".
"Легион Динамо" (Махачкала) - "Армавир" (Армавир) - 0:3 (0:2)
Голы: Мирошниченко, 7 - с пенальти (0:1). Мирошниченко, 18 (0:2). Лусикян, 87 (0:3).
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
02 апреля. Махачкала. Стадион "Динамо".
"Ангушт" (Назрань) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:1 (0:0)
Гол: Михеев, 90+1 - с пенальти (0:1).
Судья: Ермаков (Краснодар).
02 апреля. Назрань. Стадион "Центральный им. Р. Аушева".
Группа "Запад"
17-й тур
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Динамо-2" (Москва) - 1:0 (0:0)
Гол: Песегов, 49 (1:0).
Судья: Шевченко (Калининград).
02 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".