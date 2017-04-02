"Ротор" разгромил "Биолог-Новокубанск", "Динамо" из Санкт-Петербурга одолело "Динамо-2"

"Ротор" на своем поле разгромил "Биолог-Новокубанск" в матче 21-го тура первенства ПФЛ группы "Юг". В других встречах "Кубань-2" и СКА разошлись миром, "Машук" одолел "Краснодар-2", "Армавир" в гостях выиграл у "Легиона Динамо", а питерское "Динамо" в группе "Запад" с минимальным счетом переиграло "Динамо-2".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Юг"

21-й тур

"Кубань-2" (Краснодар) - СКА (Ростов-на-Дону) - 1:1 (1:1)

Голы: Тюфяков, 30 (1:0). Федоров, 40 (1:1).

Судья: Смирнов (Кисловодск).

02 апреля. Краснодар. Стадион "Труд".



"Черноморец" (Новороссийск) - "Афипс" (Афипский) - 0:2 (0:1)

Голы: Хибаба, 24 (0:1). Хибаба, 88 (0:2).

Судья: Кукуян (Сочи).

02 апреля. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".



"Ротор" (Волгоград) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 6:0 (5:0)

Голы: Жданов, 9 (1:0). Сечин, 26 - с пенальти (2:0). Жданов, 29 - с пенальти (3:0). Халваши, 41 (4:0). Олеников, 45 (5:0). Жданов, 58 (6:0).

Нереализованный пенальти: Халваши (Р), 41 (вратарь)

Судья: Волошин (Смоленск).

02 апреля. Волгоград. Стадион "Зенит".



"Спартак" (Владикавказ) - "Дружба" (Майкоп) - 0:4 (0:2)

Голы: Кажаров, 5 - с пенальти (0:1). Кажаров, 37 (0:2). Делок, 55 (0:3). Плиев, 78 - в свои ворота (0:4).

Нереализованный пенальти: Гатикоев (С), 28 (вратарь)

Предупреждение: Базаев, 20.

Удаление: Базаев (С), 89.

Судья: Кошко (Белореченск).

02 апреля. Владикавказ. Стадион "Республиканский".



"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 2:1 (1:0)

Голы: Джатиев, 31 (1:0). Алиев, 80 (2:0). Бутенко, 90+1 (2:1).

Судья: Гуренко (Астрахань).

02 апреля. Пятигорск. Стадион "Центральный".



"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Сочи" (Сочи) - 1:3 (0:2)

Голы: Киселев, 28 (0:1). Сафин, 39 - с пенальти (0:2). Сафин, 67 - с пенальти (0:3). Магомедов, 90+1 (1:3).

Судья: Веселов (Москва).

02 апреля. Ставрополь. Стадион "Динамо".



"Легион Динамо" (Махачкала) - "Армавир" (Армавир) - 0:3 (0:2)

Голы: Мирошниченко, 7 - с пенальти (0:1). Мирошниченко, 18 (0:2). Лусикян, 87 (0:3).

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

02 апреля. Махачкала. Стадион "Динамо".



"Ангушт" (Назрань) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:1 (0:0)

Гол: Михеев, 90+1 - с пенальти (0:1).

Судья: Ермаков (Краснодар).

02 апреля. Назрань. Стадион "Центральный им. Р. Аушева".



Группа "Запад"

17-й тур

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Динамо-2" (Москва) - 1:0 (0:0)

Гол: Песегов, 49 (1:0).

Судья: Шевченко (Калининград).

02 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".