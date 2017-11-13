Ревякин расторг контракт с "Араратом"

Вратарь Сергей Ревякин покинул "Арарат". Соглашение с голкипером было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В составе москвичей 22-летний футболист провел четыре матча и пропустил три гола.

"Наш клуб благодарит Сергея за проделанную работу в становлении команды, за яркие матчи, которые вратарь подарил нашим болельщикам, и желает талантливому футболисту всяческих успехов в карьере", – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой "Арарата".