14:50 | Футбол — ПФЛ

Ревякин расторг контракт с "Араратом"

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Вратарь Сергей Ревякин покинул "Арарат". Соглашение с голкипером было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В составе москвичей 22-летний футболист провел четыре матча и пропустил три гола.

"Наш клуб благодарит Сергея за проделанную работу в становлении команды, за яркие матчи, которые вратарь подарил нашим болельщикам, и желает талантливому футболисту всяческих успехов в карьере", – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой "Арарата".

Дополнительная информация

https://vk.com/fcararatmsk

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otradny

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