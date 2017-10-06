Реконструкция стадиона имени Стрельцова начнется в конце этого или начале следующего года

Работы по реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова начнутся либо в конце этого года, либо в начале следующего. Концерн "Россиум" в сентябре стал владельцем 75,51% акций "Торпедо". Ранее президент клуба Александр Тукманов сообщил о том, что собственником "Торпедо" стал Московский кредитный банк, 70% акций которого принадлежит концерну "Россиум".

- Работы по реконструкции спортивного комплекса на Восточной улице в Москве, включающего стадион имени Эдуарда Стрельцова, ГК "Инград" планирует начать в конце этого – начале следующего года, – цитирует ТАСС пресс-службу "Россиума". - Как и было озвучено ранее, на время реконструкции действующие в настоящий момент в спортивном комплексе секции продолжат свою работу.

Александр Тукманов: "У "Торпедо" будет новый собственник, мое будущее будет обсуждаться"