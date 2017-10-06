Александр Тукманов: "У "Торпедо" будет новый собственник, мое будущее будет обсуждаться"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов сообщил, что клуб меняет владельца: вместо ЗИЛа акционером черно-белых будет "Московский кредитный банк" или его структура. В то же время глава москвичей пока не знает, останется ли он на своём посту после смены владельца.

– Вообще этот вопрос лучше адресовать "Московскому кредитному банку", – сказал Тукманов. – Но работа такая велась. Если переговоры завершены, то "Торпедо" сменило владельца. Что касается вопроса по поводу моего дальнейшего пребывания в клубе, то этот момент ещё будет обсуждаться. С новыми акционерами я встречался дне недели назад и планируется, что мы встретимся с ними еще раз в самое ближайшее время. Тогда и станет ясно, остановись ли я в клубе.

Сейчас легендарный клуб, напомним, выступает в ПФЛ в зоне "Центр". После 11 туров команда занимает 2-е место, в ее активе 21 очко. (Андрей СИЗЯКИН)