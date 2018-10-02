"Псков-747" пока не комментирует ситуацию с положительной допинг-пробой Ершова

Директор "Пскова-747" Алексей Севастьянов сообщил "СЭ", что пока не получал никаких официальных документов по поводу ситуации с положительной допинг-пробой у игрока его команды Ивана Ершова. Сегодня Телеграм-канал "Мутко против" опубликовал информацию о том, что в крови 39-летнего защитника обнаружены запрещенные препараты триметазидин и мельдоний.

- У меня пока никаких данных нет, я в Пскове, команда - в Москве. Когда футболисты вернутся, мы поговорим, все обсудим. Пока никакой информации нет, - сказал Севастьянов.

Ранее президент Олимп-ПФЛ Андрей Соколов рассказал "СЭ", что Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях второго дивизиона. (Игорь Новиков)