Питерское "Динамо" проиграло ЦРФСО и отложило возвращение в ФНЛ

Питерское "Динамо" уступило ЦРФСО в матче 23-го тура первенства России в группе "Запад" первенства России в ПФЛ. Клуб из северной столицы имел шансы досрочно оформить возвращение в ФНЛ, однако позволил "Долгопрудному" сократить отставание до шести очков. Теперь для возвращения в ФНЛ "Динамо" достаточно одержать одну победу в оставшихся трех турах.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

23-й тур

"Строгино" (Москва) - "Динамо-2" (Москва) - 1:3 (0:2)

Голы: Слепов, 17 (0:1). Грулев, 40 (0:2). Обольский, 60 (0:3). Агаев, 65 (1:3).

ЦРФСО (Смоленск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:2 (2:1)

Голы: Комисов, 7 (0:1). Барбашов, 10 (1:1). Барбашов, 32 (2:1). Канурин, 74 (3:1). Коваленко, 90 (3:2).

"Спартак" (Кострома) - "Волга" (Тверь) - 4:0 (2:0)

Голы: Сорокин, 10 (1:0). Сидоров, 28 (2:0). Калабухов, 74 (3:0). Горюшкин, 76 (4:0).

"Коломна" - "Долгопрудный" - 0:2 (0:1)

Голы: Пахомов, 6 (0:1). Рогов, 68 (0:2).