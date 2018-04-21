"Мордовия" провела первый матч на стадионе ЧМ-2018, продлив беспроигрышную серию до 18 матчей

"Мордовия" сыграла вничью с ижевским "Зенитом" в матче 18-го тура первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Встреча стала первой на стадионе чемпионата мира-2018 "Мордовия Арена".

Клуб из Саранска лидирует в турнирной таблице, причем в 18 играх сезона не потерпел еще ни одного поражения.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

20-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Зенит" (Ижевск) - 0:0

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Носта" (Новотроицк) - 1:1 (0:0)

Голы: Подоксенов, 63 (1:0). Авраменко, 68 (1:1).

"Челябинск" - "Волга" (Ульяновск) - 2:1 (1:0)

Голы: Байтуков, 12 (1:0). Зырянов, 67 (2:0). Павлов, 90 (2:1).

Удаление: Бикчантаев (В), 69.

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Крылья Советов-2" (Самара) - 3:0 (1:0)

Голы: Пьянченко, 45 (1:0). Симонов, 54 (2:0). Карпухин, 68 (3:0).