19:47 21 апреля | Футбол — ПФЛ

"Мордовия" провела первый матч на стадионе ЧМ-2018, продлив беспроигрышную серию до 18 матчей


"Мордовия" сыграла вничью с ижевским "Зенитом" в матче 18-го тура первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Встреча стала первой на стадионе чемпионата мира-2018 "Мордовия Арена".

Клуб из Саранска лидирует в турнирной таблице, причем в 18 играх сезона не потерпел еще ни одного поражения.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

20-й тур 

"Мордовия" (Саранск) - "Зенит" (Ижевск) - 0:0 

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Носта" (Новотроицк) - 1:1 (0:0)

Голы: Подоксенов, 63 (1:0). Авраменко, 68 (1:1). 

"Челябинск" - "Волга" (Ульяновск) - 2:1 (1:0)

Голы: Байтуков, 12 (1:0). Зырянов, 67 (2:0). Павлов, 90 (2:1). 

Удаление: Бикчантаев (В), 69. 

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Крылья Советов-2" (Самара) - 3:0 (1:0)

Голы: Пьянченко, 45 (1:0). Симонов, 54 (2:0). Карпухин, 68 (3:0). 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2017-2018/uralpovolg/

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!