"Кубань" сменила название на "Урожай"

"Кубань" официально сменила название на "Урожай" и в следующем сезоне сыграет в ПФЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Краснодарского края Андрея Коробку. Клуб в прошлом сезоне занял девятое место в ФНЛ, но на этот сезон из-за долгов не получил лицензию. "Урожай" заявится в ПФЛ, где, скорее всего, будет выступать в группе "Юг".

- Сегодня "Урожай" получил лицензию Российского футбольного союза, - сказал Коробка. - В сезоне-2018/19 клуб будет участвовать в ПФЛ. В ближайшее время будет объявлен состав команды, тренерский и административный штаб. Сейчас разрабатывается символика клуба.

Ранее сообщалось, что долги "Кубани" составляют около 3,2 миллиарда рублей.