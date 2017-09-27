КДК наказал "Торпедо" матчем без зрителей за оскорбления фанатами игроков "Арарата" по цвету кожи

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение наказать "Торпедо" матчем без зрителей, а также оштрафовать на 50 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, в том числе по цвету кожи игроков и официального лица "Арарата" (2:3) в матче первенства ПФЛ. Напомним, что главный тренер "Арарата" Александр Григорян показал неприличный жест в адрес фанатов торпедовцев в ответ на оскорбления со стороны болельщиков черно-белых. Позже специалист в интервью "СЭ" заявил: "Если меня накажут, это будет зеленым светом для неприкрытого национализма".

– По матчу "Арарат" – "Торпедо": за скандирование зрителями оскорбительных выражений, в том числе по поводу цвета кожи игроков и официального лица "Арарата", оштрафовать "Торпедо" на 50 тысяч рублей и обязать провести домашний матч первенства ПФЛ с "Сатурном" 14 октября без зрителей, – сказал Григорьянц. – Прошу не путать с расизмом. (Павел ГУРЕВИЧ)

Григорян принес извинения болельщикам "Торпедо" //

КДК РФС дисквалифицировал Григоряна на 2 матча ПФЛ и 2 матча Кубка России

18+ Внимание! Видеоролик содержит нецензурную лексику. Редакция "СЭ" не несет ответственности за содержание приведенных видеоматериалов, размещенных сторонними пользователями на открытых видеохостингах.