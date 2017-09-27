Александр Григорян: "Я сделал глупость, приношу извинения настоящим болельщикам "Торпедо"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян после заседания КДК РФС признался, что сделал глупость после матча своей команды с "Торпедо" (3:2) в первенстве ПФЛ. Также специалист принес извинения болельщикам столичного клуба.

– Скажу так – я сделал глупость, – сказал Григорян. – Приношу извинения болельщикам "Торпедо". Я не хотел обидеть клуб с такими богатыми традициями. А этот жест относился не к настоящим фанатам, а к провокаторам.

Напомним, Григорян показал фанатам "Торпедо" средний палец после окончания матча второй лиги. (Павел ГУРЕВИЧ)

Александр Григорян: "Если меня накажут, это будет зеленым светом для неприкрытого национализма"

18+ Внимание! Видеоролик содержит нецензурную лексику. Редакция "СЭ" не несет ответственности за содержание приведенных видеоматериалов, размещенных сторонними пользователями на открытых видеохостингах.