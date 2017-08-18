"Казанка" без Сычева крупно уступила "Чертаново"

Состоялись матчи 5-го тура ПФЛ зоны "Запад". "Локомотив-Казанка" потерпело крупное поражение от "Чертаново" – 0:3. Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев не принимал участия в поединке.
ПФЛ
Группа "Запад"
5-й тур
"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Спартак" (Кострома) – 2:1 (0:1)
Голы: Сидоров, 45 (0:1). Чернухин, 47 – с пенальти (1:1). Салимов, 85 (2:1).
Судья: Лапатухин (Москва).
18 августа. Великие Луки. Стадион "Экспресс".
"Торпедо" (Владимир) – "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) – 3:0 (1:0)
Голы: Баев, 33 (1:0). Зинин, 47 (2:0). Зинин, 72 (3:0).
Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).
18 августа. Владимир. Стадион "Торпедо".
"Коломна" – "Велес" (Москва) – 0:6 (0:5)
Голы: Могулкин, 3 (0:1). Могулкин, 34 – с пенальти (0:2). Наседкин, 39 (0:3). Данилин, 43 (0:4). Пронкин, 45 (0:5). Могулкин, 89 (0:6).
Удаления: Новичков ("Коломна"), 22. Джигкаев ("Коломна"), 35.
Судья: Кудряшов ("Вологда").
18 августа. Коломна. Стадион "Авангард".
"Муром" – "Динамо-2" (Санкт-Петербург) – 5:0 (1:0)
Голы: Щербак, 43 (1:0). Сапаев, 66 (2:0). Андреев, 88 (3:0). Друковский, 90 – с пенальти (4:0). Владимиров, 90 (5:0).
Удаление: Алексеев ("Динамо-2"), 66.
Судья: Евстигнеев (Королев).
18 августа. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".
"Псков-747" – "Долгопрудный" – 0:4 (0:4)
Голы: Рогов, 13 (0:1). Тринитацкий, 21 (0:2). Ларионов, 30 (0:3). Тринитацкий, 39 (0:4).
Судья: Матюнин (Москва).
18 августа. Псков. Стадион "СК 747".
"Чертаново" (Москва) – "Локомотив-Казанка" (Москва) – 3:0 (2:0)
Голы: Зиньковский, 4 – с пенальти (1:0). Солдатенков, 45 (2:0). Глушенков, 84 (3:0).
Судья: Машлякевич (Москва).
18 августа. Москва. Стадион "Арена-Чертаново".
"Текстильщик" (Иваново) – "ЦРФСО" (Смоленск) – 3:1 (2:0)
Голы: Зимарев, 21 (1:0). Горюшкин, 22 (2:0). Канурин, 54 (2:1). Зимарев, 88 (3:1).
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
18 августа. Иваново. Стадион "Текстильщик".