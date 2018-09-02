"КАМАЗ" пропустил от "Звезды" 5 голов. Больше, чем в шести стартовых играх сезона

"Звезда" разгромила "КАМАЗ" в матче 7-го тура группы "Урал-Приволжье" - 5:2. Клуб из Набережных Челнов пропустил за одну игру больше, чем за предыдущие шесть (4), но все же сохранил лидерство в турнирной таблице.

Первенство России

ОЛИМП-ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

7-й тур

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Уфа-2" (Уфа) - 3:0 (2:0)

Голы: Малаховский, 14 (1:0). Ионов, 44 (2:0). Ионов, 82 (3:0).

"Челябинск" - "Носта" (Новотроицк) - 1:2 (1:0)

Голы: Байтуков, 15 (1:0). Яркин, 57 - с пенальти (1:1). Юрченко, 72 (1:2).

Нереализованный пенальти: Кирсанов (Н), 20 (вратарь).

Удаление: Курышев (Ч), 37.

"Звезда" (Пермь) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 5:2 (3:1)

Голы: Чухланцев, 2 (1:0). Тюкалов, 8 (2:0). Секретов, 12 (3:0). Галиакберов, 31 (3:1). Голдобин, 61 - с пенальти (4:1). Чушъялов, 71 (4:2). Садыков, 90 - в свои ворота (5:2).