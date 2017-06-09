Измайлов стал игроком "Арарата"

Бывший полузащитник сборной России Марат Измайлов стал игроком московского "Арарата". Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня 34-летний россиянин поставил подпись под контрактом с командой, которая в следующеми сезоне планирует выступать в ПФЛ.

Свою карьеру Измайлов начинал в "Локомотиве", затем выступал за лиссабонский "Спортинг", "Порту", "Габалу" и "Краснодар". Также на его счету 34 матча и 2 гола в футболке сборной России.

В завершившемся чемпионате России он провел семь матчей за краснодарцев, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее к "Арарату" присоединились такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Алексей Ребко и Михаил Попов.