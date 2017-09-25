Игорь Лебеденко: "Оскорбления фанатов "Торпедо"? Советую им обратиться к руководству клуба"

Нападающий "Арарата" Игорь Лебеденко после победы в матче 10-го тура ПФЛ над "Торпедо" (3:2) отметил, что не обращал внимания на нелицеприятные выкрики болельщиков соперников. 34-летний форвард выступал за этот клуб в 2002-2004 годах.

- Сложно входить в игру, когда уступаешь в начале первого тайма в два мяча, - цитирует ТАСС Лебеденко. - Думаю, что сегодня команда проявила морально-волевые качества, за счет чего, на мой взгляд, и удалось добиться победы. По качеству игры, думаю, сегодня получился хороший футбол и, придя домой, болельщик останется довольным.

- Я прошел такой путь в футболе, что на подобные выкрики просто не обращаю внимания. Хотелось бы просто пожелать болельщикам черно-белых удачи, я знаю, что среди них есть достойные люди. Остальным я советую обратиться к руководству клуба в 2004 году и узнать, кто и что говорил на самом деле.