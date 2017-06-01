Игорь Колыванов: "Вопрос с "Торпедо" решился быстро - за один вечер"

Новый главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов, который сегодня подписал двухлетнее соглашение с клубом, рассказал о том, что перед ним стоит задача вывести команду в ФНЛ. Также специалист надеется хорошо укрепиться перед стартом чемпионата.
- Расскажите о деталях подписания контракта с "Торпедо"? - вопрос Колыванову.
- Контракт рассчитан на два года, и передо мной стоит задача выхода в ФНЛ. Я давно знаю Александра Тукманова и Бориса Игнатьева. Мы обсудили все насущные вопросы, и надо сказать, что все решили быстро - переговорили в течение вчерашнего вечера и подписали контракт.
- То есть переговоры заняли один день?
- Вчера все решили и сегодня подписали.
- "Торпедо" выступает во втором дивизионе. Чем вас привлекла работа в этой команде?
- Московское "Торпедо" - прекрасный бренд. Конечно, не хочется, чтоб команда такого уровня играла во втором дивизионе. Приходя в "Торпедо", я поставил перед собой цель - вывести команду в ФНЛ. Сделаю все, чтобы выполнить эту задачу в следующем сезоне.
- Представляете, что это за турнир? Может, следили за ним?
- Я знаю, что там нет большого количества звезд, но имеются хорошие молодые футболисты, которые хотят вырасти и в будущем попасть в ФНЛ, а потом в премьер-лигу. Скажем так, слежу за всем, но конкретно за этой командой не следил.
- Где "Торпедо" будет проводить домашние матчи?
- Разговор об этом еще идет. Знаю только, что это будет в Москве.
- Когда команда входит из отпуска?
- 13 июня футболисты соберутся в Москве до 18-го числа, а 19 июня едем в Подольск на сбор. Он продлится до 30 июня. Потом дадим ребятам два дня отдыха, и следующие сборы, скорее всего, тоже пройдут или в Подольске, или в другом месте. Пока точно не решено.
- Вопросы по комплектованию команды с руководством обсуждали?
- Есть ребята, которые уже подписаны и которые находятся еще в процессе обсуждения контракта. Кто-то, конечно же, появится. Мы надеемся, что удастся хорошо усилиться.
- Когда будете с ребятами знакомиться?
- Кого-то я уже знаю. А так, команда новая, и будем с ней знакомиться в ходе тренировочной работы. Поэтому 13-го числа мы соберемся, расскажем ребятам о своей тренерской программе. Турнир начинается чуть больше чем через месяц, поэтому времени немного. За этот короткий период нужно будет подобрать команду, обсудить все нюансы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
marksan
Только деньги могут Торпедо в ФНЛ! Который год она болтается в ПФЛ и не фига! Большинство клубов в зоне "Центр", не имея возможности существовать в ФНЛ, откровенно сливают концовку чемпионата! Яркий приме, Энергомаш Белгород! Посмотрите на его показатели в первом круге и в концовке второго! Дан приказ ему назад!
16:29