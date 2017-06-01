Игорь Колыванов: "Вопрос с "Торпедо" решился быстро - за один вечер"

Новый главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов, который сегодня подписал двухлетнее соглашение с клубом, рассказал о том, что перед ним стоит задача вывести команду в ФНЛ. Также специалист надеется хорошо укрепиться перед стартом чемпионата.

- Расскажите о деталях подписания контракта с "Торпедо"? - вопрос Колыванову.

- Контракт рассчитан на два года, и передо мной стоит задача выхода в ФНЛ. Я давно знаю Александра Тукманова и Бориса Игнатьева. Мы обсудили все насущные вопросы, и надо сказать, что все решили быстро - переговорили в течение вчерашнего вечера и подписали контракт.

- То есть переговоры заняли один день?

- Вчера все решили и сегодня подписали.

- "Торпедо" выступает во втором дивизионе. Чем вас привлекла работа в этой команде?

- Московское "Торпедо" - прекрасный бренд. Конечно, не хочется, чтоб команда такого уровня играла во втором дивизионе. Приходя в "Торпедо", я поставил перед собой цель - вывести команду в ФНЛ. Сделаю все, чтобы выполнить эту задачу в следующем сезоне.

- Представляете, что это за турнир? Может, следили за ним?

- Я знаю, что там нет большого количества звезд, но имеются хорошие молодые футболисты, которые хотят вырасти и в будущем попасть в ФНЛ, а потом в премьер-лигу. Скажем так, слежу за всем, но конкретно за этой командой не следил.

- Где "Торпедо" будет проводить домашние матчи?

- Разговор об этом еще идет. Знаю только, что это будет в Москве.

- Когда команда входит из отпуска?

- 13 июня футболисты соберутся в Москве до 18-го числа, а 19 июня едем в Подольск на сбор. Он продлится до 30 июня. Потом дадим ребятам два дня отдыха, и следующие сборы, скорее всего, тоже пройдут или в Подольске, или в другом месте. Пока точно не решено.

- Вопросы по комплектованию команды с руководством обсуждали?

- Есть ребята, которые уже подписаны и которые находятся еще в процессе обсуждения контракта. Кто-то, конечно же, появится. Мы надеемся, что удастся хорошо усилиться.

- Когда будете с ребятами знакомиться?

- Кого-то я уже знаю. А так, команда новая, и будем с ней знакомиться в ходе тренировочной работы. Поэтому 13-го числа мы соберемся, расскажем ребятам о своей тренерской программе. Турнир начинается чуть больше чем через месяц, поэтому времени немного. За этот короткий период нужно будет подобрать команду, обсудить все нюансы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)