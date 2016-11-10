Главный тренер "Коломны": "Не боюсь, что высказывания после матча с "Солярисом" приравняют к клевете"

Главный тренер "Коломны" Александр Бодров подчеркнул, что с чистой совестью пришел на заседание в Дом футбола, которое посвящено скандальному матчу зоны "Запад" ПФЛ с "Солярисом" (0:6), передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. После встречи специалист высказал предположение, что некоторые футболисты сдавали игру по причине ставок в букмекерских конторах.

– Не боитесь, что вас накажут за ваши высказывания, приравняют их к клевете?

– Я уже давно ничего не боюсь. Мне нечего бояться: закон не нарушаю. Работаю всегда так, как учили мама с папой. Поэтому пришел на заседание в РФС с чистой совестью. Расставим все точки над "i" и будем работать дальше.

– Вас могут сделать "козлом отпущения". Клуб просто уволит и все.

– Всякое может быть. Но козлом отпущения я быть не собираюсь. Свои слова могу подкрепить тем, что уже сказал, и игровыми записями, которые никто уже не сможет стереть. Так что вряд ли... Да и РФС не козлов отпущения хочет найти, а разобраться в ситуации.

Я, если честно, не понимаю, почему вообще все это так раздули в прессе. Хотя, может, и к лучшему. Одни успокоятся, другие встрепенутся. Все же всем футболистам, имею в виду не только наш клуб, нужно иметь совесть, играть и тренироваться, а не заниматься посторонними вещами.

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