Эрвинг Ботака: "Никаких оскорблений не получал. Это какая-то фикция"

Воспитанник "Торпедо" Эрвинг Ботака выступил на пресс-конференции по поводу негативного заявления болельщиков черно-белых в социальных сетях после несостоявшегося возвращения защитник из "Казанки" – фарм-клуба "Локомотива".

– Постов было много, – заявил Ботака. – Мне многое кидали, но я не особо читал. Я занимаюсь футболом, и у меня нет время на чтение социальных сетей. Никаких оскорблений лично я не получал. Написать могли везде, и придираться неправильно. Это какая-то фикция.

Ранее в публике фанатской группировки "Запад-5 Ультрас" появилось высказывание расистского характера относительной возвращения Ботаки в стан черно-белых. Пост вызвал широкий резонанс в российских и британских СМИ. (Евгений БЕЛОУСОВ)