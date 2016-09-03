"Энергомаш" сохранил лидерство в ПФЛ, победив в гостях "Рязань"

В ПФЛ состоялись матчи 7-го тура. Лидирующий в турнирной таблице "Энергомаш" нанес поражение "Рязани" в выездной встрече со счетом 3:1.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

7-й тур

"Рязань" – "Энергомаш" (Белгород) – 1:3 (1:2)

Голы: Сергеев, 13 (0:1). Сергеев, 34 (0:2). Лабзин, 37 (1:2). Сергеев, 81 (1:3).

Предупреждение: Танделов, 5.

Судья: Шадыханов (Москва).

Рязань. Стадион "Олимпиец".

"Арсенал-2" (Тула) – "Металлург" (Липецк) – 1:3 (1:1)

Голы: Альшанский, 30 (1:0). Титов, 34 (1:1). Овчинников, 61 – с пенальти (1:2). Крючков, 84 (1:3).

Предупреждения: Альшанский, 22. Фарион, 37. Сальников, 51. Киселев, 53. Скорняков, 60. Степанов, 78. Ребенко, 78.

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".

"Орел" – "Динамо" (Брянск) – 0:1 (0:0)

Гол: Кузовкин, 74.

Предупреждения: Ваганов, 43. Кузовкин, 68. Николаев, 77. Авраменко, 80. Ручкин, 89.

Судья: Тихонов (Москва).

Орел. Стадион "Центральный".

"Чертаново" (Москва) – "Авангард" (Курск) – 0:1 (0:1)

Гол: Войнов, 43.

Предупреждения: Тонких, 34. Алексеев, 50. Логунов, 54. Редькович, 66. Тюменцев, 78. Войнов, 78. Кондаков, 83.

Удаление: Алексеев (Чертаново), 54.

Судья: Смолин (Вологда).

Москва. Стадион "Янтарь".

"Витязь" (Подольск) – "Сатурн" (Раменское) – 2:1 (0:0)

Голы: Сергулев, 58 (0:1). Юрьев, 68 (1:1). Юрьев, 90 (2:1).

Предупреждения: Подымов, 53. Чеминава, 62. Шанин, 72. Юрьев, 79. Королев, 88.

Судья: Чебан (Москва).

Подольск. Стадион "Труд".