"Доминируй, выбивай". "КАМАЗ" вслед за "Ростовом" принес на стадион ковер

Болельщик "КАМАЗа" принес на матч ПФЛ против "Урала-2" (2:1) ковер. Во время игры остальные поклонники скандировали: "Оп-оп, давай-давай, доминируй, выбивай".
Фанат повторил поступок поклонника "Ростова", который принес ковер на игру с "Енисеем" (4:0). Впоследствии ковер передали на клубную базу, а дончане даже выпустили комплект футболок в расцветке этого ковра.
Клуб из Набережных Челнов лидирует в турнирной таблице группы "Урал-Приволжье" с 16 очками в 6 играх.
Сегодня #ковернаш добрался и до стадиона "КАМАЗ"🏟– FC KAMAZ (@fckamaz) 26 августа 2018 г.
Эй, @rostovfc, как вам такая поддержка своих - #ДоминируйВыбивай🥁💪🏼 pic.twitter.com/eR4QESW5Qk