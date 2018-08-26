"Доминируй, выбивай". "КАМАЗ" вслед за "Ростовом" принес на стадион ковер

Болельщик "КАМАЗа" принес на матч ПФЛ против "Урала-2" (2:1) ковер. Во время игры остальные поклонники скандировали: "Оп-оп, давай-давай, доминируй, выбивай".

Фанат повторил поступок поклонника "Ростова", который принес ковер на игру с "Енисеем" (4:0). Впоследствии ковер передали на клубную базу, а дончане даже выпустили комплект футболок в расцветке этого ковра.

Клуб из Набережных Челнов лидирует в турнирной таблице группы "Урал-Приволжье" с 16 очками в 6 играх.