"Днепр" продолжит участие в Олимп-ПФЛ, несмотря на долги

Смоленский "Днепр", несмотря на сложную финансовую ситуацию, продолжит выступления в Олимп-ПФЛ. Ранее стало известно, что против директора клуба Николая Ермакова возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты. Общий размер задолженности составляет не менее 5,4 миллиона рублей, по данным следствия, зарплата не выплачивается с июня этого года.

"Мы, отыграв половину сезона, не можем сняться с весенней части турнира первенства ПФЛ, иначе нас ждут огромные штрафные санкции. 40 миллионов рублей - минимально необходимое финансирование для осуществления деятельности по участию футбольного клуба в первенстве ПФЛ и всех шести детско-юношеских команд, участвующих во всероссийских соревнованиях. Но по непонятным причинам в 2016 году бюджет был урезан в два раза, нам пришлось гасить кредиторскую задолженность 2017 года из средств, выделенных клубу на 2018 год", - приводит ТАСС заявление клуба.

"Днепр" после 15 туров занимает предпоследнее 12-е место в группе "Запад".