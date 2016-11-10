Директор "Коломны": "Ничего предвзятого в матче с "Солярисом" не было, тренер пожалел о своих словах"

Директор "Коломны" Александр Куранов прокомментировал итоги заседания рабочей группы РФС, посвященного скандальному матчу зоны "Запад" ПФЛ между "Солярисом" и "Коломной". Отметим, что слушания длились почти 3 часа. Напомним, встреча закончилась разгромом гостей со счетом 6:0, а главный тренер "Коломны" Александр Бодров на пресс-конференции высказал предположение, что некоторые футболисты сдавали матч по причине ставок в букмекерских конторах.

– Без комментариев. Ничего не могу вам сейчас говорить, – сразу отрезал после заседания главный тренер "Коломны" Александр Бодров. – Сначала я должен осознать все. Спрашивайте у нашего директора.

– Да, могу сказать несколько слов я, – взял слово Александр Куранов. – Мы пока комментировать ничего не будем. Тренер должен осознать все то, что он сказал. На самом деле моментов предвзятости никаких не было. Он расстроен, что его словам придалось такое большое значение. А по факту ничего предвзятого не было и быть не могло.

– Это решила рабочая группа РФС?

– Нет, это мое личное мнение. А что касается рабочей группы, она вам все расскажет сама.

– Кто входил в ее состав?

– Возглавлял комиссию Соколов (президент ПФЛ. – Прим. "СЭ").

– И какое решение было принято?

– Никакого. Мы просто все проговорили. Дальнейших движений никаких нет.

– Что сказал Бодров?

– Он осознал, что комментировать какие-то моменты в прессе не совсем правильно.

– И пожалел?

– Вы же видели, в каком он настроении вышел. Конечно же, пожалел. Эмоции – ими все и объясняется.

– Комиссия в итоге рассматривала матч и игровые моменты?

– Она вам все расскажет сама. Но, повторю, никаких намеренных и предвзятых ошибок со стороны футболистов не было и быть не могло. (Михаил ГОНЧАРОВ)