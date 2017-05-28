"Динамо" СПб разгромило "Солярис"

Питерское "Динамо" в матче 25-го тура ПФЛ разгромило на выезде "Солярис" - 6:3. Ранее команда из Санкт-Петербурга вышла в ФНЛ. Второе место в этом турнире занял "Догопрудный", который обыграл "Строгино" - 5:3.

Чемпионат России

ПФЛ

Зона "Запад"

25-й тур

"Домодедово" (Москва) - "Псков-747" (Псков) - 2:0 (1:0)

Голы: Матаев, 44 (1:0). Сапронов, 78 (2:0).

Судья: Карпов (Петрозаводск).

"Текстильщик" (Иваново) - "Торпедо" (Владимир) - 1:1 (0:1)

Голы: Шалин, 1 (0:1). Костин, 90 (1:1).

Судья: Исаев (Великие Луки).

"Коломна" (Коломна) - "Спартак" (Кострома) - 1:3 (0:2)

Голы: Сидоров, 9 (0:1). Горюшкин, 14 (0:2). Лацузбая, 57 (0:3). Кузяев, 61 (1:3).

Нереализованный пенальти: Дрягин (Спартак Кс), 28 (вратарь)

Судья: Смирнов (Москва).

ЦРФСО (Смоленск) - "Волга" (Тверь) - 6:0 (3:0)

Голы: Седов, 8 - в свои ворота (1:0). Танков, 15 (2:0). Дубчак, 36 (3:0). Минченков, 65 (4:0). Рыченков, 68 (5:0). Минченков, 81 (6:0).

Судья: Веселов (Москва).

"Солярис" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:6 (0:1)

Голы: Маркосов, 23 (0:1). Барсов, 50 (1:1). Маркосов, 53 (1:2). Кулишев, 66 (1:3). Маркосов, 69 (1:4). Трегулов, 83 (2:4). Ляднев, 84 (3:4). Комисов, 90 (3:5). Комисов, 90+2 (3:6).

Судья: КУЗНЕЦОВ (Иваново).

"Строгино" (Москва) - "Долгопрудный" (Долгопрудный) - 3:5 (1:3)

Голы: Борсук, 7 (1:0). Логуа, 25 (1:1). Рогов, 28 (1:2). Пахомов, 40 (1:3). , 56 (1:4). , 58 (2:4). , 60 (3:4). , 75 (3:5).

Судья: Кравченко (Псков).