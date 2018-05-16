"Чертаново" и "Мордовия" вышли в ФНЛ

По итогам сезона в ПФЛ путевки в ФНЛ завоевали "Чертаново" и "Мордовия".

В матче 24-го тура ФНЛ ФК "Чертаново" на выезде обыграл "Псков-747 со счетом 5:0. Эта победа принесла им возможность перейти во второй по рангу дивизион российского футбола на следующий сезон. За два тура до окончания турнира "Чертаново" лидирует с 58 очками. На десять очков от них отстанет другая московская команда "Локомотив-Казанка".

Также путевку в ФНЛ завоевала "Мордовия". В 24-м туре в зоне "Урал-Приволжье" команда обыграла "Сызрань-2003" со счетом 1:0 благодаря голу Руслана Мухаметшина. "Мордовия" набрала 52 очка и досрочно обеспечила себе выход дивизионом выше. Их сегодняшний соперник идет вторым с 46 очками.

ПФЛ

Группа "Запад"

24-й тур

"Псков-747" (Псков) - "Чертаново" (Москва) - 0:5 (0:0)

Голы: Зиньковский, 47 (0:1). Ежов, 54 (0:2). Цыпченко, 80 (0:3). Глушенков, 88 (0:4). Цыпченко, 89 (0:5).

Удаление: Васильев (Псков-747), 69.

Судья: Кудряшов (Вологда).

16 мая. Псков. Стадион "СК 747".

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Спартак Кс" (Кострома) - 0:0

Удаление: Вульфов (Локомотив-Казанка), 58.

Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).

16 мая. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

Группа "Урал-Приволжье"

24-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:0 (1:0)

Гол: Мухаметшин, 14 - с пенальти (1:0).

Судья: Амелин (Тула).

16 мая. Саранск. Стадион "Мордовия Арена"