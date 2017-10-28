"Челябинск" забил 3 автогола в матче с "Мордовией"

"Мордовия" разгромила "Челябинск" в матче первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Примечательно, что футболисты саранцев не забили сами ни одного мяча - все три гола челябинцы провели в свои ворота.

"Мордовия" лидирует в турнирной таблице с 5-очковым отрывом от ульяновской "Волги". Саранцы пропустили только 3 мяча в 14 матчах и не потерпели ни одного поражения.

Первенство России

ПФЛ

Урал-Приволжье

16-й тур

"Крылья Советов-2" (Самара) - "Зенит" (Ижевск) - 0:2 (0:1)

Голы: Панев, 37 (0:1). Русских, 88 (0:2).

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Носта" (Новотроицк) - 1:0 (1:0)

Гол: Турик, 19.

"Оренбург-2" (Оренбург) - "Волга" (Ульяновск) - 0:1 (0:1)

Гол: Отставнов, 15.

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 2:3 (1:0)

Голы: Валиахметов, 43 (1:0). Казаков, 49 (1:1). Чуравцев, 51 (1:2). Валиахметов, 79 (2:2). Вахтеев, 90+2 (2:3).

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - 2:1 (2:0)

Голы: Симонов, 15 (1:0). Яцкий, 32 (2:0). Губанов, 90+5 (2:1).

"Мордовия" (Саранск) - "Челябинск" - 3:0 (1:0)

Голы: Курышев, 3 - в свои ворота (1:0). Байтуков, 51 - в свои ворота (2:0). Гафнер, 53 - в свои ворота (3:0).