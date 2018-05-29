Бюджет "Торпедо" на следующий год составит 120 - 150 миллионов рублей

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев в интервью "СЭ" рассказал, каким будет бюджет клуба на следующий год.

- Бюджет на следующий год должен быть адекватным, - отметил Авдеев. - От 120 до 150 миллионов рублей. Это достаточная сумма для решения задачи – выхода в ФНЛ. Основные деньги будут выделены титульным спонсором – компанией "Инград", контрольный пакет которой находится у меня.

По словам Авдеева, 20 процентов акций "Торпедо" он передал бизнесмену Сергею Сударикову.

- 20 процентов акций ФК "Торпедо" я решил передать моему давнему партнеру, в том числе по компании "Инград", Сергею Николаевичу Сударикову, - сообщил владелец клуба.

- Чувствую личные обязательства закрыть долги клуба. Он просто не может существовать в такой ситуации. В противном случае, "Торпедо" просто закроется, - заявил Авдеев.

В чемпионате ПФЛ сезона-2017/18 в зоне "Центр" московская команда заняла шестое место, отстав от лидера - "Арарата" - на 21 очко. По словам Авдеева, задача "Торпедо" на сезон-2018/19 - выйти в ФНЛ. (Илья АНДРЕЕВ)