Брянское "Динамо" пропустило 6 голов от "Строгино" и упустило шанс обойти "Торпедо"

"Строгино" разгромило брянское "Динамо" в матче 5-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Бело-голубые упустили шанс обойти липецкий "Металлург" и "Торпедо" и подняться на второе место в таблице.

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Центр

"Строгино" (Москва) - "Динамо" (Брянск) - 6:2 (3:1)

Голы: Борсук, 3 (1:0). Сергеев, 10 (2:0). Алумона, 13 (2:1). Ардзинба, 39 (3:1). Небиеридзе, 70 (4:1). Лелюхин, 81 (5:1). Маслевский, 86 - с пенальти (5:2). Сергеев, 88 (6:2).