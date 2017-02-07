Борис Игнатьев: "Задача "Торпедо" – выход в ФНЛ"

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев рассказал, что задача клуба на сезон – выход в ФНЛ. Он отметил, что финансы позволяют москвичам спокойно доиграть до окончания турнира в зоне "Центр". "Торпедо" занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Авангарда" на четыре очка и имея одну игру в запасе.

– Команда вышла из отпуска в конце января и тренируется все это время в Москве, работаем как на открытом воздухе, так и на манеже. Медицинское обследование показало, что проблем ни у кого из футболистов нет, разве что несколько человек привезли пару лишних килограммов, но ничего страшного, – отметил Игнатьев. – Завтра у нас состоится первый контрольный матч в году.

Планируем укреплять состав, благо футболистов, желающих играть за "Торпедо", достаточно. Финансы позволяют нашему клубу спокойно провести весеннюю часть чемпионата. Задача стоит одна – занять первое место в своем дивизионе и добиться повышения в классе. (Сергей АСТАХОВ)