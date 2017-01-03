20:57 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Борис Игнатьев: "У "Торпедо" есть многое для выхода в ФНЛ"

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Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев выразил мнение, что у команды есть ресурсы для выхода в ФНЛ. По итогам осенней части сезона черно-белые идут на четвертом месте в первенстве России в группе "Центр" ПФЛ, отставая от лидирующего "Авангарда" на 4 очка.

- Особого финансирования нет, что может сказать практически любая команда ПФЛ, - цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. - Мы выстраиваем хорошую перспективу. Мы хотим выиграть зону и со следующего сезона играть в ФНЛ. Для этого у нас неплохие людские ресурсы, у нас неплохая команда с неплохим футболом. Конечно, если была бы финансовая основа получше, то у нас было бы больше возможности решить поставленную цель.

Хотя мы будем делать максимум для этого. Повторюсь, есть все основания не просто голословно говорить о выходе, а есть многое для этого.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170103/1114526233.html

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