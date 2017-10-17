Борис Игнатьев: "Пока не знаю, останусь ли на посту вице-президента "Торпедо"

Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев не знает, останется ли работать на своем посту после смены руководства клуба. Сегодня стало известно, что новым президентом клуба станет директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева. На этой должности она сменит Александра Тукманова.

- Останусь ли я? Пока не знаю. Я даже не знал, что Еленцева будет новым президентом клуба, - цитирует ТАСС Игнатьева. - Но раз объявили, кто будет президентом, значит, потом скажут, кто войдет в ее штаб.

Ранее стало известно о том, что российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем клуба. При этом концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для "Торпедо". Стадион будет реконструрован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличено до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.