"Армавир" вырвал победу у "Легиона Динамо" и сохранил лидерство на "Юге"

"Армавир" победил "Легион Динамо" в матче 13-го тура первенства России в ПФЛ. Победный мяч армавирцы провели уже в добавленное время. Это позволило им сохранить лидерство в турнирной таблице с двухочковым преимуществом над "Афипсом".

Первенство России

ПФЛ

Юг

13-й тур

"Спартак" (Нальчик) - "Анжи-2" (Махачкала) - 3:0 (0:0)

Голы: Тлупов, 58 (1:0). Тлупов, 71 (2:0). Абазов, 80 (3:0).

"Ангушт" (Назрань) - "Афипс" (Афипский) - 0:2 (0:1)

Голы: Калмыков, 23 (0:1). Калмыков, 60 (0:2).

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 0:1 (0:0)

Гол: Ходунов, 85.

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Армавир" - 0:1 (0:0)

Гол: Синявский, 90+4.

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Черноморец" (Новороссийск) - 0:3 (0:2)

Голы: Бояринцев, 40 (0:1). Петрук, 44 (0:2). Касьянов, 90 (0:3).

"Чайка" (Песчанокопское) - "Кубань-2" (Краснодар) - 3:0 (1:0)

Голы: Руденко, 41 (1:0). Дубовой, 85 - с пенальти (2:0). Дубовой, 90+2 (3:0).

СКА (Ростов-на-Дону) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 0:0

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Дружба" (Майкоп) - 3:1 (0:1)

Голы: Осмоловский, 34 (0:1). Бутенко, 50 (1:1). Моргунов, 77 - с пенальти (2:1). Бутенко, 89 (3:1).

Удаление: Кадиев (Д), 65.