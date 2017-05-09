Арбитр Смирнов: "Считаю обоснованными свои действия в эпизоде с Мязиным"

Арбитр Сергей Смирнов, обслуживавший матч 25-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг" между "Ротором" и "Армавиром", отметил, что никогда ранее не сталкивался с агрессией футболистов в играх ПФЛ. На 72-й минуте встречи Смирнов зафиксировал игру рукой у нападающего гостей Андрея Мязина, чем вызвал недовольство со стороны игрока. 29-летний футболист подошел к судье, а затем нанес по нему удар, после чего был удален. По словам представителей "Армавира", арбитр первым ударил футболиста. Клуб намерен добиться пожизненной дисквалификации Смирнова.

– После того, как я зафиксировал очевидную игру рукой на 72-й минуте встречи у Мязина, он взял мяч в руки и в неспортивной манере начал высказывать свое недовольство, – сказал в эфире программы "Свисток" Смирнов. – Игрок начал ко мне приближаться, хотя я не сказал ни слово. Когда расстояние между нами стало минимальным, я, почувствовав агрессию и вероятность нанесения по мне удар, выставил плечо. Я вынес ему желтую карточку за нарушение правил, после чего последовал удар головой по мне. Я вынес красную карточку и внес соответствующую запись в протокол матча.

Не понял этой реакции за очевидное нарушение правил. Отношение команд в первенстве ПФЛ в группе "Юг" к судьям всегда очень хорошее. Всякое бывает, но на происходящее всегда следует более адекватная реакция. Таких эпизодов в моей карьере никогда не было.

Сам матч проходил в нормальном русле, несмотря на борьбу команд за первое место. Провокации или претензий к работе судейской бригады до 72-й минуты не было. Считаю свои действия в данном эпизоде обоснованными.

🔥 КДК РФС выносил решение по Мязину из Армавира по этому видео. Оценивать, кто прав, не берусь.

Ротор - Армавир. Смирнов vs Мязин pic.twitter.com/xSngtsQXqd – Сергей Астахов (@SAstahov) 4 мая 2017 г.

"Армавир" будет добиваться пожизненного отстранения судьи матча с "Ротором" //

Роман Орещук: "Арбитра, ударившего игрока, надо дисквалифицировать пожизненно!"