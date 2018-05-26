"Арарат" проиграл клубу Алдонина и Юрана в последнем матче в России

Московский "Арарат" завершил выступления в России. В заключительном матче первенства России в группе "Центр" ПФЛ столичный клуб уступил "Зоркому" - 0:2. Возглавляет красногорцев Сергей Юран, а в стартовом составе вышел бывший капитан сборной России Евгений Алдонин.

"Арарат", созданный в 2017 году, досрочно выиграл первенство в группе "Центр", но не получил лицензию РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение перевезти его в Армению.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

26-й тур

"Арарат" (Москва) - "Зоркий" (Красногорск) - 0:2 (0:2)

Голы: Сорокин, 30 (0:1). Павлов, 37 (0:2).

Удаление: Квеквескири (А), 86.