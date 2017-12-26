Александр Тукманов: "Поставил акционеров в известность – у меня нет желания продолжать сотрудничество"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов рассказал о том, что не планирует продолжать работу в клубе.
– Состоялось ли заседание совета директоров и какова ваша роль в "Торпедо"?
– Нет, по состоянию на сей час еще не было. Вчера прошло собрание акционеров, на котором был избран новый состав совета директоров. Теперь совет должен собраться и избрать нового руководителя клуба.
– В новый состав совета директоров вы вошли?
– Нет. Он полностью обновился. Состоит из пяти человек – представители акционеров.
– Ваши действия?
– Как только мои полномочия прекратятся, я свободен.
– Они прекратятся?
– Думаю, да. Я поставил акционеров в известность – у меня нет желания продолжать сотрудничество.
– Как сейчас функционирует клуб?
– Планы на зиму есть, они утверждены в конце осени. Команда в отпуске, возвращается в середине января и едет на сбор в Крымск, далее – сборы в Турции. (Сергей ЕГОРОВ)