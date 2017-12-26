Александр Тукманов: "Поставил акционеров в известность – у меня нет желания продолжать сотрудничество"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов рассказал о том, что не планирует продолжать работу в клубе.

– Состоялось ли заседание совета директоров и какова ваша роль в "Торпедо"?

– Нет, по состоянию на сей час еще не было. Вчера прошло собрание акционеров, на котором был избран новый состав совета директоров. Теперь совет должен собраться и избрать нового руководителя клуба.

– В новый состав совета директоров вы вошли?

– Нет. Он полностью обновился. Состоит из пяти человек – представители акционеров.

– Ваши действия?

– Как только мои полномочия прекратятся, я свободен.

– Они прекратятся?

– Думаю, да. Я поставил акционеров в известность – у меня нет желания продолжать сотрудничество.

– Как сейчас функционирует клуб?

– Планы на зиму есть, они утверждены в конце осени. Команда в отпуске, возвращается в середине января и едет на сбор в Крымск, далее – сборы в Турции. (Сергей ЕГОРОВ)