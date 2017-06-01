Александр Тукманов: "Колыванов станет главным тренером "Торпедо"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов сообщил "СЭ" о назначении Игоря Колыванова главным тренером команды. Черно-белые в минувшем сезоне играли в зоне "Центр" второго дивизиона, заняв третье место и не выйдя в первый дивизион. После окончания первенства прежний тренер Виктор Булатов покинул свой пост.

– Колыванов назначен главным тренером, – говорит Тукманов. – Контракт подписан на 2 года.

– Каковы задачи?

– Выход в первый дивизион.

– Позволяет ли это финансирование?

– Оно остается на уровне прошлого сезона и позволяет побороться за выход в первый дивизион. (Сергей ЕГОРОВ)