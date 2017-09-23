Алдонин забил первый гол за "Зоркий" и помог одержать разгромную победу

"Зоркий" разгромил пензенский "Зенит" в матче 10-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. В составе красногорцев первый мяч забил бывший капитан сборной России Евгений Алдонин. 37-летний хавбек возобновил карьеру в начале этого сезона и на данный момент провел восемь матчей за новый клуб.

Первенство России

ПФЛ

Центр

10-й тур

"Зоркий" (Красногорск) - "Зенит" (Пенза) - 4:0 (2:0)

Голы: Алдонин, 8 (1:0). Цыганов, 10 (2:0). Цыганов, 55 (3:0). Цуканов, 68 (4:0).

"Сатурн" (Раменское) - "Химик" (Новомосковск) - 4:1 (1:1)

Голы: Ежов, 18 (0:1). Шанин, 42 (1:1). Шанин, 47 (2:1). Магомедов, 57 - с пенальти (3:1). Шанин, 64 (4:1).

"Сокол" (Саратов) - "Строгино" (Москва) - 3:2 (2:2)

Голы: Сергеев, 5 (0:1). Борисов, 10 (1:1). Бугаенко, 20 (2:1). Ардзинба, 26 (2:2). Бугаенко, 50 (3:2).

"Динамо" (Брянск) - "Рязань" - 4:0 (2:0)

Голы: Мамонов, 5 (1:0). Алумона, 40 (2:0). Шелютов, 60 (3:0). Панчук, 90 (4:0).

"Энергомаш" (Белгород) - "Калуга" - 2:0 (1:0)

Голы: Сергеев, 38 (1:0). Сергеев, 49 (2:0).