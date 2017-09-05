Агент Измайлова: "Если "Арарат" закроется, Марат продолжит играть в футбол"

Агент полузащитника "Арарата" Марата Измайлова Паулу Барбоза сообщил, что его клиент не намерен завершать карьеру, несмотря на информацию и закрытии московского клуба. Сегодня главный тренер Александр Григорян сообщил "СЭ", что клуб прекратит свое существование после домашнего матча с "Рязанью".

- Есть информация, что команда закончит выступление, - цитирует "Р-Спорт" Барбозу. - Но она не подтверждена официально, поэтому нужно смотреть, как будут развиваться события. Если это подтвердится, то Марат, конечно, будет дальше играть в футбол (в другом клубе. - Прим. "СЭ"). Это же его профессия.