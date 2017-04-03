Собянин посетил строящийся стадион "Динамо"

Мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший строящийся стадион "Динамо", подчеркнул, что основные работы должны быть завершены в этом году, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Запуск арены планируется в 2018 году.

- На месте исторического стадиона "Динамо" возводится уникальный спортивный комплекс для всей страны, где под одной кровлей располагаются и футбольная арена, и ледовая, - сказал Собянин. - Основные работы по стадиону будут закончены уже в этом году, а запущена арена - в следующем. И тогда порадуются жители, которые живут в окрестных домах, да и все москвичи.

Следующий этап - строительство спортивной академии рядом со стадионом, восемь гектаров спортивного парка, также для транспортной доступности рядом строится станция метро "Петровский парк", которая будет запущена уже в этом году.