Игорь Ефремов: "Тосно" был бы совсем искусственным проектом, не переедь он в Новгород"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов отметил, что "Тосно" был бы совсем искусственным проектом, не переедь команда в Великий Новгород. "Тосно" из одноименного города Ленинградской области был основан в 2013 году. С прошлого года команда проводит матчи в Великом Новгороде. "Тосно" идет в текущем чемпионате ФНЛ на втором месте, которое дает право в следующем сезоне выступить в РФПЛ.

– В настоящий момент перед лигой, перед контрольными органами никаких проблем (у "Тосно") нет, – цитирует "Р-Спорт" Ефремова. – Что касается идеологии, клуб существует четыре года, и мне было бы непонятно, если бы они не переехали в Великий Новгород – там есть болельщики. А до этого клуб играл для 150 человек, то есть для себя. Это был бы совсем уж искусственный проект. Мне видится, что проблема здесь, в первую очередь, с идеологией. Великий Новгород же – старый русский город, который, возможно, сумеет эту проблему закрыть.