Юрий Семин: "Видеоповторы сделать просто. Россия должна стать первой в мире перед ЧМ-2018"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в финале Кубка России над "Уралом" (2:0) заявил, что Россия должна ввести видеоповторы в преддверии домашнего чемпионата мира-2018, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь Рабинер. Специалист отметил, что это просто сделать.

– Если бы сделали видеоповторы – с пенальти, офсайдами, забитыми голами – футбол сделал бы шаг вперед, – сказал Семин. – Это просто сделать. Россия должна стать первой в мире перед своим ЧМ.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Финал Кубка России закончился массовой дракой