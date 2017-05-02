Финал Кубка России закончился массовой дракой

Финальный матч Кубка России "Урал" – "Локомотив" (0:2) завершился массовой дракой.

Вначале между полузащитником екатеринбургского клуба Артемом Фидлером и хавбеком железнодорожников Мануэлом Фернандешем состоялась стычка. Игроки вступили в словесную перепалку, которая переросла в обмен ударами.

Вместе с тем на поле началась массовая потасовка. Оценить количество дерущихся по телетрансляции было сложно. В одном из эпизодов нападающий "Локо" Ари нанес акцентированный удар правой рукой одному из соперников.

Когда страсти улеглись, арбитр Алексей Николаев показал четыре красные карточки. Их получили Эдгар Манучарян и Артем Фидлер с одной стороны и Ари и Джефферсон Фарфан с другой.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"