Финал Кубка России закончился массовой дракой

Финальный матч Кубка России "Урал" – "Локомотив" (0:2) завершился массовой дракой.
Вначале между полузащитником екатеринбургского клуба Артемом Фидлером и хавбеком железнодорожников Мануэлом Фернандешем состоялась стычка. Игроки вступили в словесную перепалку, которая переросла в обмен ударами.
Вместе с тем на поле началась массовая потасовка. Оценить количество дерущихся по телетрансляции было сложно. В одном из эпизодов нападающий "Локо" Ари нанес акцентированный удар правой рукой одному из соперников.
Когда страсти улеглись, арбитр Алексей Николаев показал четыре красные карточки. Их получили Эдгар Манучарян и Артем Фидлер с одной стороны и Ари и Джефферсон Фарфан с другой.
#УралЛоко И все заканчивается дракой 😢https://t.co/injc0oiyhz pic.twitter.com/tjTauCYppx– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 2 мая 2017 г.
#УралЛоко Эмоции наружу! pic.twitter.com/YDDE1FcFxW– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 2 мая 2017 г.
#УралЛоко Кличко с таким ударом бы не проигралpic.twitter.com/lS8Qw4G6u1– СЭ Футбол (@football_se) 2 мая 2017 г.
Medved.
и такой шлак в еврокубки попал
20:58
shpasic
уральских мужиков снова Дзюба спровоцировал))
20:58