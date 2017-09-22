Сергей Семак: "Вылету "Уфы" из Кубка России нет оправданий"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 1/16 финала Кубка России против "Олимпийца" (1:1, 1:4 по пенальти) отметил, что соперник "умирал" на поле и ждал ошибки его команды. По словам специалиста, оправданий вылету из турнира для уифмцев быть не может.

- Результат для нас, конечно, неприемлемый, - приводит пресс-служба "Олимпийца" слова Семака. - Что касается самой игры, то нужно реализовывать свои моменты. Хозяева очень старались, "умирали" на футбольном поле, ждали нашей ошибки и дождались ее. Первый тайм в нашем исполнении мне понравился больше. Во втором стало меньше остроты у ворот соперника, а после пропущенного гола мы раскачивались довольно долго. Отыгрались в концовке основного времени, в дополнительное снова не забили, ну а пенальти - это лотерея.



Повторю, наша команда должна была побеждать сегодня при любом раскладе. Нет оправдания нашей игре и нашему вылету из Кубка.