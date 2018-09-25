Семин не взял Гильерме, Денисова и Фернандеша в Калининград

"Локомотив" прилетел в Калининград на матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Балтики". Главный тренер железнодорожников Юрий Семин решил не брать на выездную встречу вратаря Маринату Гильерме, защитника Ведрана Чорлуку, полузащитников Игоря Денисова и Мануэла Фернандеша, а также форварда Джефферсона Фарфана. Бразильский голкипер с российским паспортом пропустил в последних двух играх восемь мячей (пять от "Зенита" и три от "Копенгагена").
К игре против "Балтики" готовятся 19 игроков "Локомотива":
Вратари: Коченков, Медведев
Защитники: Кверквелия, Хеведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов
Полузащитники: Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов, Миранчук Ал., Миранчук Ан
Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов
"Балтика" – "Локомотив": Олимп-Кубок России по футболу, 1/16 финала, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало в 21.00 (мск)