20:36 | Футбол — Олимп - Кубок России

Семин не взял Гильерме, Денисова и Фернандеша в Калининград

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"Локомотив" прилетел в Калининград на матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Балтики". Главный тренер железнодорожников Юрий Семин решил не брать на выездную встречу вратаря Маринату Гильерме, защитника Ведрана Чорлуку, полузащитников Игоря Денисова и Мануэла Фернандеша, а также форварда Джефферсона Фарфана. Бразильский голкипер с российским паспортом пропустил в последних двух играх восемь мячей (пять от "Зенита" и три от "Копенгагена").

К игре против "Балтики" готовятся 19 игроков "Локомотива":

Вратари: Коченков, Медведев

Защитники: Кверквелия, Хеведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов

Полузащитники: Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов, Миранчук Ал., Миранчук Ан

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов

"Балтика" – "Локомотив": Олимп-Кубок России по футболу, 1/16 финала, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало в 21.00 (мск)

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18676

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