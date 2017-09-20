Промес отпраздновал с Каррерой гол в ворота "Кубани". Видео

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, открывший счет в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани", отпраздновал взятие ворот соперника с главным тренером команды Массимо Каррерой. После гола голландец целенаправленно подбежал к бровке и обнялся со своим наставником.

Также Промес подбежал к сидевшим на скамейке запасных одноклубникам, чтобы и с ними отпраздновать свой гол.

Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //

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