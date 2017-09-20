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19:59 | Футбол — Кубок России

Промес отпраздновал с Каррерой гол в ворота "Кубани". Видео

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес, открывший счет в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани", отпраздновал взятие ворот соперника с главным тренером команды Массимо Каррерой. После гола голландец целенаправленно подбежал к бровке и обнялся со своим наставником.

Также Промес подбежал к сидевшим на скамейке запасных одноклубникам, чтобы и с ними отпраздновать свой гол.

Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //
Кубок России. Сетка турнира // Большой кубковый день. LIVE!

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Sandberg

Ну все, семья снова вместе)

20:14

lokokin

Зрители на ближней трибуне.На трибуне,которая видна- ремонт

20:09

реал курит,свиньи рулят

нигра скоро будет отплясывать от победы над клубами из ПФЛ

20:06

Очень плохой мальчик

Позор,пустой стадион.

20:05