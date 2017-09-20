Промес отпраздновал с Каррерой гол в ворота "Кубани". Видео

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, открывший счет в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани", отпраздновал взятие ворот соперника с главным тренером команды Массимо Каррерой. После гола голландец целенаправленно подбежал к бровке и обнялся со своим наставником.
Также Промес подбежал к сидевшим на скамейке запасных одноклубникам, чтобы и с ними отпраздновать свой гол.
Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //
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GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу #КубаньСпартак 0:1 45+2' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/KOiF71xkt4
Забег Промеса к скамейке во время празднования гола. #наКраснодар #кубаньспартак pic.twitter.com/8NnfloeEzH– Artem Kalinin (@kalininart) 20 сентября 2017 г.
Sandberg
Ну все, семья снова вместе)
20:14
lokokin
Зрители на ближней трибуне.На трибуне,которая видна- ремонт
20:09
реал курит,свиньи рулят
нигра скоро будет отплясывать от победы над клубами из ПФЛ
20:06
Очень плохой мальчик
Позор,пустой стадион.
20:05